Nächste iPhones sollen ohne SIM-Karten-Slot kommen

Einem Bericht zufolge, wird Apple beim iPhone 15 auf einen SIM-Karten-Slot verzichten. Sollte der derzeitige Produktzyklus beibehalten werden, gäbe es demnach ab 2023 kein aktuelles iPhone mehr mit regulärer SIM-Karte.

Stattdessen wird die eSIM verwendet, um sich beim Mobilfunker anzumelden. Die eSIM ist eine virtuelle SIM-Karte und fester Bestandteil des Chips. Beginnend mit der iPhone XS-Serie ist eSIM seit 2018 bei iPhones an Bord.

Verzicht auf SIM-Karte bringt Vorteile für Apple

Für Apple hat das Verzichten auf den SIM-Karten-Slot gleich 2 Vorteile. Erstens, kann das iPhone günstiger gebaut werden, weil eine Komponente wegfällt. Zweitens, fällt mit dem Slot ein Punkt weg, an dem Staub oder Wasser in das Gerät eindringen könnte – das iPhone wird dadurch unempfindlicher gegen äußere Einflüsse.

Der nächste logische Schritt wäre, dass Apple auf den Lightning-Anschluss verzichtet. Geladen würde dann ausschließlich mit Drahtlos- bzw. Magsafe-Ladegeräten. Ein positiver Nebeneffekt für Apple wäre, dass dann keine USB-C-Buchse in iPhones verbaut werden muss, wie es ein Gesetzesentwurf der EU vorsieht. Man kann den Kund*innen so weiterhin Geld mit teurem Zubehör abnehmen, in der Form von Magsafe-Ladegeräten oder von Apple lizenzierten Ladegeräten von Drittherstellern.