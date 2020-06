iPhone 6 macht bei A1 weiterhin Probleme

Nach einem Bericht der futurezone im Oktober 2014, wonach die Konfiguration von iPhone-6-Geräten bei A1 Probleme bereitet, wies A1 jegliche Schuld von sich und versprach gleichzeitig, mit Apple Kontakt aufzunehmen. Vier Monate später hat sich an der Situation offenbar nichts geändert, wie A1-Kunden berichten. So meldet iTunes weiterhin beim Verbinden des iPhone 6 und iPhone 6 Plus, dass "für die Netzbetreiber-Einstellungen ein Update verfügbar ist". Die Aktualisierung hat aber offenbar keine Auswirkungen, die Meldung poppt bei iTunes bei jedem Mal anschließend erneut auf.