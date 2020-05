iPhone 6 sorgt bei A1 für Probleme

Laut einem futurezone-Leser soll es aber trotz manueller Einstellungen zu Problemen bei der Verbindung des iPhone 6 über iTunes am PC kommen, da die Software immer nach dem Netzbetreiber (Carrier) suche, diesen durch die manuellen Einstellungen aber nicht finde. Ob diese Problematik darauf zurückzuführen ist, dass A1 etwaige Netzwerk- bzw. Firmwareeinstellungen der importierten Geräte nicht sauber deinstallierte, ist nicht bekannt.

In einer ersten Stellungnahme gegenüber der futurezone gibt A1 Apple die Schuld, was die fehlenden Netzeinstellungen betrifft. "Wir vermuten, dass Apple leider ein Irrtum unterlaufen ist, da nicht nur iPhones, die über uns bezogen werden, sondern auch direkt bei Apple gekaufte Geräte betroffen sind", teilte A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm mit. Man stehe bereits mit Apple in Kontakt und richte, bis das Problem behoben ist, das iPhone gerne für Kunden kostenlos in den Shops ein.