iPhones bekommen weit verbreitetes Android-Feature erst 2022

Apple arbeitet wohl daran, Touch ID für iPhones zurückzubringen. Neu dabei ist wohl, dass sich die Touch ID unter dem Display befindet, wie es bereits bei zahlreichen Android-Phones der Fall ist. Wie der Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem "Power On"-Newsletter berichtet, soll Apple das Feature bereits für sein kommendes Flaggschiff-Gerät getestet haben. Allerdings soll in diesem Jahr noch kein Gerät damit ausgestattet werden, schreibt er in seinem Newsletter.

Vielmehr wolle Apple für seine High-End-Smartphones weiter an Face ID festhalten. Derzeit ist die Technik noch im Notch verbaut, zukünftig soll sie unter dem Screen verschwinden. Laut Gurman will sich Apple hier vom Samsung Galaxy Z Fold 3 (hier im Kurz-Test) inspirieren lassen. Samsung hat hier eine "unsichtbare" Selfie-Kamera verbaut.

2 Möglichkeiten soll es geben, wie Apple zukünftig Face ID und Touch ID integriert:

Teurere Modelle könnten mit "unsichtbarer" Face ID ausgestattet werden, bei günstigeren Geräten bleibt sie im Notch Teurer Geräte erhalten eine "unsichtbare" Face ID, günstigere Geräte erhalten In-Screen Touch ID

Das iPhone 13 soll allerdings noch mit einem Notch und ohne Touch ID kommen. 2022 soll die Touch ID unter dem Display dann erstmals kommen, sagt auch der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo.