iPhone-Hersteller zeigt elektrischen Minivan und Minibus

Alternativ kann die letzte Reihe umgelegt werden, um mehr Platz im Kofferraum zu haben. In der zweiten Reihe sind Ladeschalen für Smartphones in den Armlehnen integriert. Außerdem gibt es Bildschirme für das Onboard-Entertainment.

Das Unternehmen baut seine E-Autos für andere Hersteller – so ähnlich wie Foxconn für Apple das iPhone baut. So wird etwa das 2021 vorgestellte Model C seit 2023 als Luxgen n7 gebaut.

Laut Foxtron könne das Model D in 2 Jahren in die Serienfertigung gehen. Allerdings wird dann nicht Foxtron draufstehen.

Passend dazu hat Foxtron angekündigt, dass es das Elektro-SUV Model C jetzt in einer Variante für den nordamerikanischen Markt gibt. Diese soll Ende 2025 in die Serienproduktion gehen. Unter welcher Marke es dann in den USA angeboten wird, ist noch nicht bekannt.

Model U

Das Model U ist ein mittelgroßer Elektrobus. Es soll gleichermaßen in engen Stadtzentren, als auch in entlegeneren Gegenden eingesetzt werden, deren Straßen nicht für große Busse geeignet sind.