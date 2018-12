iPhone Xs Max beginnt in Hosentasche zu brennen

iDrop News berichtet, dass sich der Zwischenfall bereits am 12. Dezember in Ohio, USA ereignet hat. Josh Hillard machte gerade Pause in der Arbeit, als er einen seltsamen Geruch bemerkte. Kurz darauf spürte er bereits Hitze und ein Brennen an seiner Haut an der Stelle, an der er sein iPhone Xs Max eingesteckt hatte.

Einen Moment später soll bereits grüner und gelber Rauch aus der hinteren Hosentasche getreten sein. Er rannte aus dem Pausenraum, weil dort eine weibliche Angestellte war und er nicht vor ihr seine Hose runterlassen wollte. In einem Besprechungsraum zog er so schnell er konnte die Schuhe und die Hose aus.

Ein Manager aus der Firma löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher – er hatte Hillard schreien hören. „Als das Feuer gelöscht war, hatte ich ein Loch in meiner Hose, Löschflüssigkeit in meinen Schuhen und einen Schmerz am Hintern, an der Stelle an der das iPhone in der Hosentasche war“, schildert Hillard.