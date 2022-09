Warum es die iQOO-Smartphones nicht in Europa gibt

Natürlich gibt es regulatorische Hürden, Einfuhrbestimmungen und Zertifizierungen, die wohl so manches Unternehmen davon abhalten, ihre Elektronikprodukte in der Europäischen Union auf den Markt zu bringen.

Dementsprechend funktioniert auch die Marketingstrategie von Vivo und dementsprechend ausgestattet sind die iQOO-Handys: Während das Kamera-Setup etwas in den Hintergrund gerät, treten bei Gaming-Smartphones ein hochwertiges Display, ein leistungsfähiger Prozessor , ein langatmiger Akku sowie eine gute Kühlung in den Vordergrund, erklärt Vivo gegenüber der futurezone.

Die Vivo-Submarke iQOO hingegen richtet sich mit ihren Geräten speziell an die Mobile-Gaming-Community . Im Gegensatz zu Europa gibt es nämlich in asiatischen Ländern schon seit längerer Zeit professionelle E-Sportler*innen, die am Smartphone ihrer Profession nachgehen.

Das Netzteil wurde dabei recht heiß. Das Smartphone war hingegen zwar warm, allerdings nicht heiß. Ein Spannungsschutz und zahlreiche Sensoren im Handy sollen dafür, dass der 2-Zellen-Akku durch die hohe Ladeleistung nicht beschädigt wird.

iQOO in Europa

All diese Spezifikationen sind aber nicht nur für Gaming-Interessierte spannend. Denn das iQOO 10 Pro unterscheidet sich nur bei relativ wenigen Punkten vom Vivo-Flaggschiff X80 Pro - hier im futurezone-Test. Spannend vor allem deswegen, weil das iQOO-Spitzengerät preislich unterhalb des X80 Pro liegt.

Ob die iQOO-Smartphones den Weg nach Europa in Zukunft schaffen werden, hängt nicht unwesentlich davon ab, wie es hierzulande mit E-Sports weitergeht. Solange das Thema nicht an Popularität gewinnt, wird man wohl in Europa noch warten müssen. Nimmt das Thema an Fahrt auf, ist mit einem zeitnahen Marktstart von iQOO zu rechnen.