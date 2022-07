Was bei der Smartphone-Kamera das Wichtigste ist

Es gäbe aber immer noch zahlreiche Anwendungen sowie spezielle Objektive und Optiken, die nur bei Spiegelreflex beziehungsweise Systemkameras realisierbar sind. "Das wird voraussichtlich auch in 5 oder 10 Jahren noch sein", sagt Schindelbeck, der auch maßgeblich an der Entwicklung des Vivo X80 Pro mitgewirkt hat – hier im futurezone-Kurztest .

Optik vs. Sensor vs. Software

Dass auch eine wenig hochauflösende Kamera, mit einem älteren Sensor mithilfe einer ausgefeilten Post-Processing-Software schöne Bilder liefern kann, hat Google spätestens mit dem Pixel 4a bewiesen. Das zeigte auch der futurezone-Test des Google-Handys.

Doch die Software sei nicht alles, sagt der Optik-Experte. Welche der 3 Komponenten - Optik, Bildsensor, Software - die wichtigste ist, könne man so nicht sagen, meint Schindelbeck. Alle 3 Teile seien im Grunde gleich wichtig beziehungsweise voneinander abhängig.

"Was die Optik nicht zum Bildsensor bringt, ist weg. Das muss irgendwie hinzuerfunden oder ausgebügelt werden. All das, was der Sensor nicht verarbeiten kann, sind ebenso Informationen die fehlen. Und letztlich kann die Software immer nur das verarbeiten was sie auch bekommt", führt der Zeiss-Manager aus. Der Schlüssel einer guten Smartphone-Kamera sei das perfekte Zusammenspielen dieser 3 Komponenten.

Die Software könne eben nur dazu dienen, Sachen zu verfeinern und zu verbessern. "Aber die Grundlagen des Bildes müssen von der Optik und vom Sensor geliefert werden", sagt Schindelbeck.