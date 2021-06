Vivo X60 Pro im Test: Die Konkurrenz kann sich warm anziehen

Wer sich für Smartphones interessiert, ist bestimmt schon über den Namen Vivo gestolpert. Vielleicht deswegen, weil der Hersteller in der Vergangenheit durch seine Experimentierfreudigkeit bei rahmenlosen Displays, ausfahrbaren Frontkameras oder tastenlosen Bedienkonzepten mehrfach aufgefallen ist.

Auf dem weltweiten Smartphone-Markt rangiert Vivo derzeit auf Platz 5 und in Asien liegt der Hersteller laut eigenen Angaben sogar auf Platz 1. In Österreich war Vivo bislang nicht aktiv, was sich ab dem 18. Juni ändert. Denn dann sind die Vivo-Handys auch offiziell in Österreich erhältlich.

Zum Marktstart habe ich mir das aktuelle Spitzengerät angesehen. Das Vivo X60 Pro lockt mit einem hochwertigen Bildschirm und einer beachtlichen Kameraausstattung samt Gimbal-Stabilisierung. Mal sehen, ob das X60 Pro auf dem österreichischen Markt für eine Überraschung sorgt oder ob es einfach ein Handy unter vielen bleibt.