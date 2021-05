Die Suche nach einer kompatiblen Displayschutzfolie, die auch mit dem Fingerabdrucksensor kompatibel ist, ist übrigens gar nicht so einfach. Am Ende habe ich zwar eine gefunden, mit der der Sensor funktioniert, die aber für meinen Geschmack zu weich ist. Schlussendlich bin ich dazu über gegangen, das Handy ganz ohne Folie zu verwenden.

Zwar funktioniert das Entsperren in der Regel zufriedenstellend – ganz so flott wie mit einem gewöhnlichen Fingerabdrucksensor geht es im Alltag gefühlt aber immer noch nicht. Besonders wenn die Finger leicht nass – oder wenn man wie in meinem Fall mit trockenen Händen kämpft – tut sich der Sensor schwer.

Die Darstellungsqualität des Displays lässt keine Wünsche offen: AMOLED mit 1080 x 2400 Pixel mit 120Hz und einer maximalen Helligkeit von 1300 Nits . Die erhöhte Bildwiederholfrequenz ist mir in den ersten Tagen mit dem Gerät mehrmals positiv aufgefallen. Nach einiger Zeit gewöhnt man sich aber daran und das „Wow, ist das smooth“-Gefühl verschwindet zunehmend. Wer ganz darauf verzichten kann, kann den 120Hz-Modus in den Einstellungen auch ausschalten und somit Akku sparen.

Das S21+ ist mit seinem 6,7-Zoll-Display nicht als kompakt zu zählen. Die Handhabung geht für mich aber noch gerade so in Ordnung und im Zweifel habe ich lieber ein etwas größeres Display bei meinem Alltagsgerät. Damit ist es auch ohne weiteres möglich, unterwegs Videos zu schauen oder Fotos zu betrachten.

Generell ist das Post Processing bei Samsung traditionell aggressiv eingestellt. Kontraste und Sättigung werden bei den Aufnahmen oft so reguliert, dass es schon hart an der Grenze ist. Das lässt sie auf Handy-Displays und für Postings auf Social-Media immerhin sehr lebhaft aussehen.

Nach hunderten Fotos mit dem Gerät lässt sich sagen, dass das Galaxy S21 eine der besten Smartphone-Kameras hat, die es aktuell am Markt gibt. Die 3 Linsen ( Ultraweit-, Weitwinkel und Tele ) schaffen es in so gut wie allen Lebenssituationen ansprechende Bilder zu machen.

Leistung, Software und Funktionen

Bei der Leistung muss man mit dem S21+ keine Kompromisse eingehen. Der Exynos 2100 und 8GB Ram bieten genug Leistung für alle Alltagsanwendungen und dürfte auch noch genügend Energiereserven für die kommenden Jahre haben.

In Sachen Software hat Samsung in den vergangenen Jahren viel dazugelernt. Mit Grauen denke ich an die Anfänge von TouchWiz zurück, das an vielen Stellen ein Albtraum in Sachen User Interface war. Mit One UI wurde vieles besser, heute zählt One UI zu den besten Android-Overlays am Markt. Die Oberfläche ist insgesamt hübsch, schnell und die Menülogik macht zum großen Teil Sinn.

Für das Gerät spricht nicht nur die Langlebigkeit aufgrund der guten auch Langlebigkeit in Sachen Software: Samsung verspricht 3 “Generationen” Android-Updates (was genau das heißt, wird man wohl erst in einigen Jahren wissen) sowie 4 Jahre Security-Updates. Damit ist man in absehbarer Zeit zumindest auf der sicheren Seite.

Etwas Negatives gibt es auch zu sagen: Selbst nach vielen Wochen mit dem Handy, hat mir Samsungs Assistent Bixby noch kein einziges Mal bei irgendetwas geholfen. Standardmäßig startet er sich beim S21, wenn man die Power-Taste lange gedrückt hält. Zum Glück lässt sich das in den Optionen aber so umstellen, dass man in das gewohnte Ausschaltmenü kommt.

Akku, fehlendes Schnelladen

Der Akku des S21+ fasst 4800mAh, was in meinem Fall nahezu immer genug war, um über den Tag zu kommen. Ich muss das Handy schon ungewöhnlich intensiv mit Streaming, Fotografieren oder Navigieren belasten, damit mir vor dem zu Bett gehen der Strom ausgeht. Das führte auch dazu, dass ich in den vielen Wochen mit dem Handy eigentlich nie das Gefühl hatte, ein Akkupack einstecken zu müssen.

Ein Nachteil des S21+ tritt dann zum Vorschein, wenn einem doch einmal tagsüber der Strom ausgeht und man möglichst rasch wieder ein vollgeladenes Handy möchte: Das lahme Schnellladen. So lädt das S21+ maximal mit 25W, was im Vergleich zur Konkurrenz schwach ist. Hier würde ich mir von einem modernen High-End-Gerät mehr erwarten.