Kamera-Blindtest: Günstiges Android-Phone schlägt iPhone 13 Pro

Dabei postet er jeweils 2 Bilder auf Instagram und lässt die User*innen entscheiden, welches Bild auf den ersten Blick das bessere ist. Wie auch in den vergangenen Jahren sorgte das Ergebnis des umfangreichen Tests für einige Überraschungen .

Diese Handys haben am Blindtest teilgenommen

Der Preis spielt keine Rolle

In der ersten Runde konnte sich beispielsweise das günstige Google Pixel 5a gegen das wesentlich teurere Google Pixel 6 Pro durchsetzen. Die Einstiegsrunde konnte das iPhone 13 Pro gegen das Motorola Edge für sich entscheiden. Das Microsoft Surface Duo 2 etwa hatte hier gegen das Realme GT das Nachsehen.

In der zweiten Runde wurden gleich mehrere Spitzengeräte aussortiert und von deutlich günstigeren Smartphones geschlagen. So hat etwa das Samsung Galaxy S21 Ultra gegen das Asus Rog 5 verloren. Das Google Pixel 5a ist hier gegen das iPhone 13 Pro angetreten und konnte das Apple-Handy in den Schatten stellen.

Im Finale standen sich schließlich das OnePlus 9 Pro und das Google Pixel 5a gegenüber. Das Ergebnis konnte klarer nicht sein: 75 Prozent stimmten für das Google Pixel 5a und kürten das günstige Android-Handy zum Sieger des diesjährigen Kamera-Blindtests.