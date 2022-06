Vivo X80 Pro im Kurztest: Die vielleicht beste Android-Kamera

Bei einem Vivo-Event in Berlin konnte ich das X80 Pro bereits für kurze Zeit ausprobieren und ein wenig damit herumspielen. Ob sich die technischen Spezifikationen auch tatsächlich in den Alltag bewähren, wird sich erst zeigen. Vielversprechend ist das neue Vivo-Flaggschiff auf jeden Fall und auch die ersten Fotos können sich sehen lassen.

Die Farbe und das Material der Rückseite treffen genau meinen Geschmack. Es ist in einem matten Schwarz gehalten, auf die Abdrücke von fettigen Fingern unsichtbar bleiben. An der Verarbeitung gibt es absolut nichts auszusetzen. Das Kamera-Modul ist übrigens total verspiegelt und eignet sich insofern vielleicht für so manches Selfie.

Der beste Fingerprintsensor überhaupt

Bereits beim futurezone-Test vom Vivo X60 Pro hat mich die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit des Fingerprintsensor positiv überrascht. Beim Vivo X80 Pro hat der Hersteller den Fingerabdrucksensor noch einmal stark verbessert, was bereits beim Einrichten des Gerätes deutlich wird.

Während das Einrichten bei anderen Smartphones mehrere Scan-Vorgänge erfordert, legt man beim Vivo X80 Pro den Finger nur für etwa 2 Sekunden auf den Sensor und schon ist der Fingerprint eingerichtet. Besonders praktisch ist, dass die Fläche des Sensors deutlich angewachsen ist, was zu einer verbesserten Usability beiträgt.

Das Entsperren mittels Fingerabdruck ist in Bruchteilen von Sekunden erledigt - quasi in Echtzeit, ohne Verzögerung. In Sachen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Größe des Sensors kommt an den Fingerprintsensor des Vivo X80 Pro kein anderes Smartphone heran.