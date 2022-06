Kampfansage an Samsung: Vivo X80 Pro kommt nach Österreich

Auf dem Smartphone-Markt ist Vivo vielleicht noch nicht allen ein Begriff. Erst vor gut einem Jahr hat der chinesische Handy-Hersteller seine Geräte offiziell nach Österreich gebracht - das ehemalige Spitzengerät Vivo X60 Pro sowie das raffinierte und günstige TikTok-Handy Vivo V23 haben im futurezone-Test weitgehend überzeugen können.

Nun setzt Vivo zum nächsten Sprung an und bietet das aktuelle Spitzengerät - das Vivo X80 Pro - auch in Österreich offiziell zum Verkauf an. Betrachtet man die Spezifikationen und den Verkaufspreis, so steht es in direkter Konkurrenz zu den Samsung-Flaggschiffen.