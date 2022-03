Xiaomi 12 Pro im Test: Am Sprung an die Spitze

Xiaomi war lange für seine Spitzengeräte bekannt, die zu niedrigen Preisen angeboten wurden. Der chinesische Hersteller hat noch immer eine ganze Reihe an günstigen und preiswerten Smartphones im Programm. Doch die Preise der Xiaomi-Flaggschiffe haben mittlerweile Sphären erreicht, die an die hochpreisige Konkurrenz erinnern und diese sogar übersteigen.

An der Qualität des Displays gibt es absolut nichts auszusetzen. Die Darstellung ist einwandfrei und lässt keine Wünsche offen. Die 120 Hz, gepaart mit hoher Auflösung und hohen Helligkeitswerten, ergeben einen Bildschirm der in der absoluten Spitzenklasse mitspielt.

Wer mit dem Porträt-Modus bei Nacht erstklassige Bilder aufnehmen will, sollte die Kamera extrem ruhig halten oder sie besser irgendwo fixieren. Ansonsten werden die Fotos in der Regel leicht verwackelt , was vor allem beim Gesicht im Vordergrund negativ auffällt. Nichtsdestotrotz sind mit dem Xiaomi 12 Pro auch bei Dunkelheit noch halbwegs passable Fotos im Porträt-Modus möglich.

Beim Porträt-Modus spielt Xiaomi die Stärken seiner Kamerasoftware aus. So ist das Smartphone in der Lage den Hinter- vom Vordergrund zu erkennen und detailliert freizustellen. Die Bildqualität ist nahezu makellos, allerdings etwas niedriger als beim Standardmodus.

Um Video ohne Ruckeln aufnehmen zu können, bietet das Xiaomi 12 Pro den Steady-Video - und den Steady-Video-Pro-Modus an. Beide sind in der Lage das Verwackeln der Clips deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig leidet die Natürlichkeit der Videos nicht allzu sehr unter den beiden Steady-Modi.

Xiaomi 12 Pro: vs. Night-Mode (links) vs. Porträt-Modus (rechts)

Immer mehr scheint sich bei Spitzengeräten die Mindestspeichergröße bei 256 GB einzupendeln - so auch beim Xiaomi 12 Pro. Die günstigere 128-GB-Version wird offiziell nicht in Österreich angeboten.

Das Xiaomi 12 Pro hat zwar Lautsprecher auf denen " Sound by harman / kardon " steht, was ein Hinweis auf eine hohe Sound-Qualität sein sollte. Allerdings kann das Smartphone nur sehr begrenzt mit der Qualität seiner integrierten Lautsprecher überzeugen.

In Sachen Software-Pflege hat Xiaomi gegenüber der Konkurrenz einigen Aufholbedarf: Derzeit verspricht der Hersteller 3 Android-Versionen (also in der Regel 3 Jahre) und 4 Jahre Google Security Updates . Das ist zwar nicht schlecht, da ginge aber noch mehr - vor allem angesichts des hohen Preises.

Fazit

Das Xiaomi 12 Pro ist ein kompromisslos gutes Spitzengerät, das die Konkurrenz in zahlreichen Belangen in den Schatten stellt. Damit setzt Xiaomi endgültig zum Sprung an die Spitze des Smartphone-Marktes an. Und das obwohl das eigentliche Spitzenspitzengerät – das Xiaomi 12 Ultra – noch gar nicht vorgestellt wurde.

Allerdings springt Xiaomi nicht nur mit seinem hochwertigen Gerät an die Spitze. Auch beim Preis befindet sich der chinesische Hersteller an der Spitze. Die Zeiten, in denen Xiaomi günstige Flaggschiff-Geräte auf den Markt gebracht hat, sind endgültig und längst vorbei.

Es ist zwar schade, dass nun auch die Xiaomi-Spitzengeräte die 1.000-Euro-Marke durchbrochen haben, den Vergleich mit der Konkurrenz braucht der Hersteller aber trotzdem nicht scheuen.

Die Kamera ist besonders hochwertig und kann mit einer hohen Bildqualität über alle 3 Objektive hinweg überzeugen. Auch die Videos sind von vergleichsweise hoher Qualität. Der einzige Kritikpunkt an der Kamera ist, dass die Konkurrenz einen höheren Zoomfaktor anbietet - dieser Schwachpunkt ist mehr als verkraftbar.

Das Display ist erstklassig, da gibt es rein gar nichts auszusetzen. Die Akkulaufzeit ist ein klein wenig enttäuschend, dafür ist die Ladeleistung konkurrenzlos hoch. Positiv fällt noch der umfangreiche Lieferumfang auf.

Aufholbedarf hat Xiaomi bei den Software-Updates. Da hat so manch anderer Hersteller eine längere Software-Pflege zu bieten. Was man beim Xiaomi 12 Pro noch vermisst, ist eine eSIM-Schnittstelle und eine IP-Zertifizierung gegen Wassereintritt.

Es ist mehr als verständlich, wenn einem 1.149 Euro für ein Smartphone zu viel sind. Für den kleineren Geldbeutel bietet sich aus der 12er-Reihe am ehesten das Xiaomi 12X an. Die Abstriche gegenüber dem Pro-Modell halten sich in Grenzen, das Smartphone kostet 649 Euro.