Sony: Handyfotos werden 2024 besser aussehen als DSLR-Fotos

Bis 2024 werden Handyfotos besser sein als DSLR-Fotos. Im Rahmen einer Präsentation sagte Terushi Shimizu, Präsident und CEO von Sony Semiconductor Solutions (SSS): „Wir erwarten, dass die Bildqualität von Smartphones in den nächsten Jahren die von Spiegelreflexkameras übertreffen wird", wie Nikkei Japan berichtet.

Dem Konzern zufolge haben sich die beiden Technologien in den vergangenen Jahren in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Sowohl Canon als auch Nikon haben ebenfalls bereits zugegeben, dass das DSLR-Format veraltet ist.

Auch Systemkameras sollen von Smartphones übertroffen werden. Laut einer Präsentation des Konzern werde dies im Jahr 2024 passieren. Die Aussage ist insofern bemerkenswert, da Sony im Jahr 2020 und 2021 der weltweite Marktführer bei Systemkameras war. Mittlerweile setzen auch viele Profis auf das Sony-Alpha-System, die zuvor DSLR-Kameras genutzt haben.

KI verbessert die Fotos von Smartphones

Der erwartete Fortschritt bei Handyfotos basiere laut Sony unter anderem auf "Quantensättigung" und die Verbesserung hinsichtlich der auf künstliche Intelligenz (KI) basierten Bildverarbeitung. Der Konzern geht zudem davon aus, dass der in High-End-Modellen eingebaute Sensor bis 2024 doppelt so groß sein wird, wie in derzeitigen Smartphones.

Die größeren Pixel dieser Sensoren ermöglichen in der Folge eine Multi-Frame-Verarbeitung, welche „ein neues Bilderlebnis“ verspricht. Hinzu kämen Super-HDR-Modi und Zooms, die „gefaltete Optiken“ (die Technik ermöglicht in Sony-Smartphones eine Zoom-Linse mit 2 Brennweiten) mit KI-Algorithmen vereinen.

Videos werden besser

Generell wurden in den vergangenen Jahren laut dem Konzern die größten Fortschritte im Bereich der Multi-Frame-Verarbeitung – auch Computational Photography genannt – erreicht. Auch hat Sony die Entwicklung seiner sogenannten Zweischicht-Transistor-Pixel-Technologie vorgestellt, welche den Dynamikbereich von Handy-Kameras signifikant verbessern soll. Auch das Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen wird reduziert.

Die größten Fortschritte sind allerdings im Videobereich zu erwarten. Sony erwartet TechRadar zufolge diesbezüglich höhere Auslesegeschwindigkeiten bei den Next-Gen-Sensoren. Die sollen 8K-Videos, eine Multi-Frame- und eine KI-Verarbeitung unterstützen.