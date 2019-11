Kawasaki arbeitet an Elektro-Ninja

Der japanische Konzern Kawasaki hat angekündigt, an einer Elektro-Ninja zu arbeiten. Den Prototyp hat das Unternehmen nun in einem Facebook-Video hergezeigt, in dem auch ein Interview mit Yoshimoto Matsuda, Forschungs- und Entwicklungsmanager bei Kawasaki, zu sehen ist.

An dem Motorrad wird allerdings schon länger gearbeitet. Matsuda erklärt im Video: „Das Elektro-Motorrad, das hier zu sehen ist, beinhaltet eines der Next-Generation-Triebwerke, an denen wir bereits seit den frühen 2000ern arbeiten“. Das Steuern der elektrischen Motorräder der Marke würde ihm zufolge spaßig werden.