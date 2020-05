Krankenhausbett verwandelt sich direkt in Sarg

Die kolumbianische Firma ABC Displays hat eine Lösung für den Mangel an Krankenbetten und Särgen während der Corona-Pandemie gefunden: Sie wollen die beiden kombinieren. In einem Video demonstrieren sie, wie schnell sich das System umklappen lässt, wenn ein Patient gestorben ist. Damit soll verhindert werden, dass das Pflegepersonal die Verstorbenen transportieren muss. So könnte das Risiko einer Ansteckung für Menschen in der Umgebung reduziert werden, so die Firma.