Kritische Sicherheitslücke in Apples macOS legt Passwörter offen

Keine Belohnung für Hacker

Henze hat die Sicherheitslücke auf den Namen #OhBehaveHack, inspiriert vom bekannten Spruch des Satire-Agenten Austin Powers, getauft. Er will Details dazu aber nicht an Apple übermitteln. Damit will der Sicherheitsforscher gegen die Tatsache protestieren, dass Apple keine Belohnungen für das Aufdecken von Sicherheitslücken in macOS ausbezahlt.