Kult-Handy Nokia 3310 ist 20

2017 war das Remake des Nokia 3310 auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona der große Hit und stellte sämtliche Smartphone-Neuheiten in den Schatten. Mit 80 Gramm war das Neo-Nokia 3310 gut 40 Prozent leichter als das Original. Snake ist auf dem Remake leider eine große Enttäuschung, weil es sich nicht so gut wie damals spielt. „Das ist nicht unser 3310, dass wir von damals kennen und lieben“, war das Fazit unseres Hand-On. Auch beim Test schnitt die Neuauflage eher dürftig ab: "Mehr Frust als Freude", so unser Fazit.