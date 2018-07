Leak: Samsung Galaxy Note 9 kommt zum Rekordpreis

Galaxy Note 9: Preise wie bei Apple

Das Spitzenmodell mit 512 Gigabyte soll umgerechnet 1250 Euro kosten und die Basisversion mit 128 Gigabyte wird mit 1050 Euro Ladenpreis ebenfalls die 1000er-Marke knacken.

Sollte es so kommen, siedelt Samsung das Note 9 damit im Apple-Preissegment an. Wie teuer die Smartphones wirklich sind, wird sich spätestens am 9. August herausstellen.

Bilder durchgesickert

Auch erste Bilder des neuen Samsung-Smartphones sind bereits geleakt worden. Samsung-Mobile-Chef DJ Koh trug das Gerät bereits bei einem Event in New York mit sich.