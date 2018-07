Samsung-CEO mit unveröffentlichtem Galaxy Note 9 fotografiert

Das Samsung Galaxy Note 9 wird am 9. August in New York offiziell vorgestellt. Zahlreiche Informationen zum kommenden Smartphone sind bereits vorab durchgesickert. Nun wurde DJ Koh, der CEO der Samsung-Smartphone-Sparte dabei fotografiert, wie er in der Öffentlichkeit sein Galaxy Note 9 verwendet. Das Team von Sammobile hat das entsprechende Foto veröffentlicht.

Die wohl auffälligste Neuerung des Note 9 ist der Platz Fingerprintsenor. Dieser wurde beim kommenden Note-Device - wie schon bei der S-Reihe - nicht mehr neben der Kameralinse, sondern unterhalb des Kameramoduls zu finden sein. Dadurch soll er besser erreichbar sein.