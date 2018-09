Leak: Samsung hat vier Galaxy-S10-Modelle in Vorbereitung

Im Code eines kommenden Updates für das Samsung Galaxy S9 Plus beinhaltet eine Passage mögliche Informationen über die nächste Galaxy-S-Generation. Das berichtet xda-developers.

Demnach wird Samsung kommendes Jahr gleich vier Modelle des Galaxy S10 bringen. Im Code des Updates werden sie als "beyond" bezeichnet, wie bereits frühere Leaks zu Tage gefördert haben. Das "beyond 0" könnte ein Einsteigermodell sein, während das "beyond 1" das Standard-S10 sein soll und das "beyond 2" das S10 Plus.

Spannend macht es die vierte Modell-Bezeichnung "beyond 2 5G", was darauf hindeutet, dass das nächste Samsung-Spitzenmodell für die neue Mobilfunkgeneration gerüstet sein könnte.