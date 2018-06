Alles was über das Samsung Galaxy S10 bekannt ist

Laut ETNews soll es 2019 insgesamt drei verschiedene Galaxy-S10-Modelle geben. Bei Samsung werden diese Modelle "Beyond 0", "Beyond 1" und "Beyond 2" genannt. Das kleinste Modell soll einen 5,8 Zoll großen Bildschirm haben und eine Single-Kamera. Das Mittlere soll ein gleichgroßes Display haben, allerdings eine Dual-Kamera. Das größte Modell mit einem 6,2-Zoll-Screen soll auf der Rückseite über ein Triple-Kamera-Setup verfügen.

Ohne Preise zu nennen, wird behauptet, dass die drei S10-Modelle - vom Einsteiger- über Mittelklasse- bis Spitzenklassenmodelle - sich an verschieden große Geldbeutel richten. Realistisch ist allerdings, dass selbst das günstigste Gerät zum Start nicht unter 700 Euro kosten wird.

3D-Gesichtserkennung statt Iris-Scan

Offenbar hat Samsung bei den Zuliefererunternehmen für das kommende Line-up keine Irisscanner geordert. Stattdessen soll beim S10 - ähnlich wie beim iPhone X - ein 3D-Gesichtsscanner zum Entsperren des Gerätes verwendet werden können. Um die dafür nötige Kamera-Technik sowie Erkennungs-Software zu entwickeln, arbeitet Samsung angeblich mit dem Start-up Mantis Vision zusammen.