LED-Ersatz für 100-Watt-Glühbirne präsentiert

Kurz vor dem Start der in Las Vegas stattfindenden Lichtmesse „Light Fair“ hat Hersteller GE seine 100-Watt-Glühbirnenalternative vorgestellt. Die Lampe wird 1600 Lumen abgeben und dabei 27 Watt verbrauchen. Um die hohe Hitzeentwicklung in den Griff zu bekommen, setzt GE auf eine verbesserte Kühltechnologie, die im Inneren der Lampe durch den Einsatz einer Membran für Luftströmungen sorgt. Die Betriebsdauer wurde mit 25.000 Stunden angegeben, was einer Haltbarkeit von 23 Jahren bei drei Stunden Betrieb täglich entspricht.