Ledon: "Die Glühlampe war ein ultragutes Leuchtmittel"

Über die Jahrzehnte sind unterschiedlichste Sockel zusammengekommen. Wir haben mittlerweile etwa 50 Artikel im Sortiment, womit wir 80 Prozent des Mengenmarktes abdecken. Da brauchen wir uns vor der Konkurrenz nicht verstecken.

Philips hat mit seinem smarten Hue-Konzept viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wann wird es per App steuerbare Lampen von Ledon geben?

Keine Frage, das Hue-Konzept ist spannend. Technisch gesehen ist es jetzt nicht Rocket Science, smarte Lösungen und Apps zu entwickeln. Die spannendere Frage ist eher, wie sieht die Bedienbarkeit und der sinnvolle Einsatz aus? Wie schaltet der Fünfjährige das Licht im Raum aus, wenn er noch kein Smartphone hat? Wie muss das Interface aussehen, was soll das LED-Licht tun – sich dem Außenlicht anpassen, der Tätigkeit, die man innen gerade ausführt?

Also eher kein aktuelles Thema für Ledon?

Es gibt sehr viele Überlegungen unsererseits und wir haben auch einiges im Köcher, wofür wir auch schon die entsprechenden Patente angemeldet haben. Für Smart Home und intelligente Lichtsteuerung werden wir aber mit Partnern zusammenarbeiten müssen, das kann Ledon allein nicht stemmen.

Wie wichtig ist der Online-Verkauf, also über den eigenen Webshop?

Der Shop ist mittlerweile in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügbar und trägt sich gut selbst. Neben dem Verkauf unserer Produkte sehen wir den Webshop aber auch als gute Plattform, um mit Kunden direkt in Kontakt treten zu können. Es gibt auch einen Ledon-Club, dessen Mitglieder immer wieder auch zum Testen neuer Produkte eingeladen werden. Das schärft unser Bewusstsein, was Kunden von Produkten erwarten und fließt somit auch wieder in die Weiterentwicklung mit ein.

Wie beurteilen Sie das Thema OLED? Ist hier in Kürze mit einem Marktdurchbruch zu rechnen?

Es gibt einige Anzeichen im Markt, dass sich das Thema verzögern wird. Die Visionen sind spannend – etwa transparente Fensterscheiben, die ihre Leuchtkraft an die Außenumgebung anpassen. Aber auch hier sind viele Fragen ungelöst. Was mache ich, wenn die OLED-Scheibe nach 10.000 Stunden getauscht werden muss? Ein neues Fenster einbauen? Dasselbe gilt für fixe Einbauten in Wände oder Zimmerdecken. Ähnliche Effekte kann man heute schon mit ein bis zwei Millimeter dünnen LED-Lichtstreifen erreichen. Also das große Volumengeschäft ist für uns bei OLED noch nicht erkennbar.