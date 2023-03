Levi's will wegen Diversität KI-Models verwenden

Modekonzern kooperiert mit niederländischem Start-up, um künstliche Models in allen Hautfarben und Körperformen zu bekleiden.

Levi's Jeans und andere Kleidungsstücke des Unternehmens Levi Strauss und Co. sollen künftig von Models demonstriert werden, die mittels künstlicher Intelligenz erzeugt wurden. Computergenerierte statt echter Models sollen gemeinsam mit dem 2019 in Amsterdam gegründeten Start-up Lalaland.ai kreiert werden, wie es in einer Presseaussendung heißt.

"Kunst und Wissenschaft"

"KI kann menschliche Modelle für uns niemals ersetzen, aber wir freuen uns auf die potenziellen Fähigkeiten, die uns das für die Kundenerfahrung verschafft", sagt Amy Gershkoff Bolles, die bei Levi Strauss und Co. für neue Technologien zuständig ist. "Wir sehen sowohl Mode als auch Technologie als Kunst und Wissenschaft und freuen uns, mit Lalaland.ai zusammen zu arbeiten."