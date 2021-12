LG zeigt ungewöhnlichen Monitor im 16:18-Format

LG will mit einem Monitor in einem völlig neuen Format punkten. Der Hersteller präsentierte am Donnerstag den DualUp, der ein Seitenverhältnis von 16:18 aufweist und laut LG über die gleiche Bildschirmfläche wie zwei 21,5-Zoll-Displays bietet.

Der Monitor hat eine vertikale Split-View-Funktion, sodass etwa 2 Browser-Fenster übereinander gelegt werden können.