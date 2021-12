Neuer Monitor: Was muss ich beim Kauf beachten?

An der Größe orientiert sich auch die Auflösung. Hier eine Übersicht, was man wählen sollte:

Damit das Arbeiten zu Hause so angenehm wie möglich ist, gibt es ein paar Parameter zu beachten. Zuerst sollte man darauf achten, dass der neue Monitor höhenverstellbar und neigbar ist. So kann man ihn so ausrichten, dass man geradeaus darauf blickt und den Kopf nicht ständig in den Nacken legt. Außerdem sollte er entspiegelt sein.

Die Reaktionszeit, also die Zeit, in der ein Pixel die Farbe wechselt, sollte nicht über 5 ms liegen, sonst sieht man unschöne Schlieren. Man sollte aber die Reaktionszeit nicht mit dem Input-Lag verwechseln. Das ist die Zeit, in dem die Informationen zwischen Computer und Bildschirm ausgetauscht werden. Das orientiert sich an der Panelart, also der Bauweise des Displays. Hier gibt es TN, VA und IPS. Den geringsten Input-Lag haben TN-Panels, ihre Kontraste und Farben sind aber oft schwächer. IPS-Panel haben eine bessere Darstellung, sind aber langsamer. Das VA-Panel ist der solide Mittelweg.

Viele Bildschirme, die speziell für Gaming vermarktet werden haben verbesserte Funktionen für Grafikkarten. Das heißt, dass der Bildschirm für die Grafikkarte optimiert ist und deren Eigenarten automatisch ausgleicht. Es gibt unter anderem „FreeSync“ für AMD-Modelle und G-Sync für Nvidia-Modelle. Man muss sich nicht zwingend danach richten, es gibt keinen Nachteil, wenn Grafikkarten und Sync-Version nicht zusammenpassen, aber eben auch keinen Vorteil.

Bildbearbeitung und Streaming

Hier steht eine schöne, klare und farbtreue Anzeige im Vordergrund. Desto höher der Kontrastwert, desto besser. Ist der Monitor kontrastarm, wirken Bilder flach und ausgewaschen. Das Minimum ist 1.000:1.

Wichtig ist auch die Farbabdeckung, also wie viele Farben dargestellt werden. Es verschiedene Standards: sRGB, Adobe-RGB und NTSC. Die beiden RGB-Werte sollten mindestens bei 90 Prozent sein. Noch besser ist ein NTSC-Wert von mindestens 72 Prozent, denn das entspricht 99 Prozent sRGB. NTSC steht für National Television Systems Committee und ist der Standard für US-amerikanisches Farbfernsehen. Diese Werte erfährt man in der Regel auf der Herstellerwebseite.