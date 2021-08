Mini-Computer mit Bildschirm ist kleiner als eine Briefmarke

So verfügt das Gerät, das gerade im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne finanziert wird, unter anderem über ein Vollfarben-OLED-Display , Akku , WLAN- und Bluetooth-Adapter sowie einen microSD-Kartenslot . Dazu gibt es noch zum Beispiel ein Mikrofon , einen Beschleunigungssensor und ein Thermometer . Für die Bedienung sind 3 frei belegbare Tasten an der Seite des Gerätes vorhanden.

Der Pocuter ist ein Arduino-kompatibler Mini-Computer, der nur etwas mehr als einer 50-Cent-Münze groß ist. Trotzdem ist er mit so ziemlich allen Komponenten ausgestattet, die man braucht.

Eigenes Betriebssystem

Das Team hat darüber hinaus noch Pocuter OS 1.0, ein eigenes Betriebssystem für den Mini-Computer samt App Store, entwickelt. So sollen Käufer ihre Applikationen für das Gerät einfach miteinander austauschen können. Auch eine Arduino-Library ist in Arbeit, wie es heißt. Wahlweise wird auch ein Cloud-Dienst angeboten, der in der Basis-Version kostenlos ist.

Je nach Unterstützungslevel muss man für einen einzelnen Pocuter mindestens 39 Euro hinlegen. Ein Doppelpack gibt es ab 74 Euro. Mit einer Auslieferung der ersten Modelle rechnet man noch heuer im Dezember.