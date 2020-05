Was man mit Raspberry Pi und Arduino alles machen kann

Lecken und Swipen

Wer wollte nicht schon einmal seinen Computer mit einem Arrangement an riesigen Lutschern steuern? Das ist kein Problem mit dem Wonder Pop Controller der Künstlerin Nicole He. Sie machte vier riesige Lollipos zu Steuerelementen für den Computer. Zugegeben – eigentlich leckt man an der aufgeklebten Kupferfolie, statt an den klebrigen Zuckerstangen. Gesund ist beides nicht, aber es sieht zumindest lustig aus.