LG Prada 3.0: Mode-Smartphone in Monochrom

In LGs drittem Anlauf ist das anders. Mit dem " Prada Phone by LG 3.0" werden nicht einfach "Restl verwertet", indem ein Auslaufmodell den Prada-Schriftzug verpasst bekommt, sondern ein Hardware-technisch durchaus ansprechendes Smartphone auf den Markt gebracht – das noch dazu eine der bisher gelungensten Android-Oberflächen besitzt.

Design & Handling

Von außen sieht man dem Prada Phone seine edle Herkunft kaum an, wenn nicht der " PRADA"-Schriftzug mittig über dem Display stehen würde. Protzig wirkt das Smartphone dennoch nicht, aber auch nicht dezent. Obwohl das Display mit einer Diagonale von 4,3 Zoll gleich groß wie das des Samsung Galaxy SII ist, ist das Prada Phone um 2,5mm höher und 4mm breiter. Dadurch wirkt es etwas wuchtiger als Samsungs Erfolgsmodell und dürfte für Nutzer mit kleineren Händen nicht mehr allzu gut in der Hand liegen. User mit großen Händen sollten keine Probleme haben. Die Lautstärkentasten an der linken Seite sind in einer angenehmen Höhe platziert. Nur die Standby-Taste an der Oberseite ist bei der einhändigen Bedienung nicht ganz so komfortabel zu erreichen.

Das angenehme Handling wird durch den abgerundeten, silberfarbenen Rand verstärkt. Ein echter Mode-Fauxpas ist hingegen die Plastikabdeckung an der Rückseite. Die Textur des Plastiks soll das berühmte Prada-Leder imitieren. In diesem Fall sieht es aber weder hübsch aus, noch fühlt es sich gut an. Trotz der Textur ist die Rückseite eher rutschig und vermittelt beim Benutzen des Handys leider nicht das Gefühl, ein hochwertiges Smartphone in Händen zu halten.

Display

Das LCD-Display hat 4,3 Zoll und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Es nutzt LGs Nova-Technologie, die schon beim LG Black zum Einsatz gekommen ist. Das Display ist dadurch sehr hell - auch bei direktem Sonnenlicht sind Inhalte noch gut zu erkennen. Unter dem Display sind noch die vier üblichen Android-Softtouchtasten.

Oberfläche

Das Highlight des Prada Phones ist die modifizierte Android-Benutzeroberfläche. Nahezu alle Elemente, Menüs und Basisfunktionen, inklusive Widgets und die Icons der Apps, wurden in Schwarz, Weiß und Grau umgefärbt. Das Monochrome wirkt aber keinesfalls deprimierend oder trist, sondern edel und stylish. Nur bei einigen Setups hat sich noch ein grüner Android-"Weiter"-Button eingeschlichen und die Icons der Google-Dienste wurden nicht umgefärbt. Das kann man allerdings manuell nachholen. Für jede App, die auf einem der Homescreens platziert wird, kann das Icon geändert werden. Insgesamt stehen 82 monochrome Icons zur Auswahl.

Am unteren Bildschirmrand ist eine Schnellwahlleiste mit vier Apps. Drei der vier Apps können ausgetauscht werden, die gesamte Leiste kann aber nicht deaktiviert werden. Im App-Menü sind die Apps in Kategorien eingeteilt, die aufgeklappt werden können. Es können auch neue Kategorien hinzugefügt oder unerwünschte entfernt werden. Wem diese Ansicht nicht gefällt, der kann auf die übliche Seitenansicht wechseln.

Leistung

Ganz Mode-Handy-untypisch gibt es beim Prada Phone nicht veraltete Eingeweide, sondern eine Dual-Core-CPU mit 1GHz, 1GB RAM, 8GB internen Speicher (mit MicroSD erweiterbar) und sogar ein NFC-Modul. Die Bedienung ist durchgehend flüssig, nur im Browser ist ab und zu ein Ruckler bemerkbar. Ein wenig störend ist im Browser, dass die Leiste mit den Bedienelementen am unteren Bildschirmrand fix eingeblendet ist. Besonders im Querformat nimmt dies beim Betrachten einer Website unnötig Platz weg.

Der Akku entspricht mit 1540mah in etwa dem derzeitigen Standard bei Premium-Android-Smartphones. Mit der Laufzeit eines Samsung Nexus Galaxy oder Galaxy Note kann das Prada Phone nicht mithalten, ein Tag bei normaler und eineinhalb Tage bei moderater Nutzung sind möglich. Die Sprachqualität beim Telefonieren ist gut. Der Lautsprecher für die Medienwiedergabe gehört zum Smartphone-Standard: Die Lautstärke ist in Ordnung, Bass gibt es nahezu keinen.

Kamera

Die 8-Megapixel-Rückkamera überzeugt bei guten Lichtverhältnissen durch Bildschärfe, eine gute Detailzeichnung und kräftige Farben. Bei schwachem Licht fallen die Ergebnisse, wie bei so gut wie allen Smartphones, ernüchternd aus. Videos werden in FullHD aufgenommen, auch hier ist die Qualität durchaus in Ordnung.

An der Oberseite ist die Taste angebracht, die die Kamera-App aufruft. Diese ist als "Spiegeltaste" konzipiert – die allerdings nur ans solche funktioniert, wenn in der Kamera-App zuvor auf die Frontkamera gewechselt wurde. Hier wäre es konsequenter gewesen, wenn die Taste die App immer mit der Frontkamera starten würde. Ist die Kamera-App gestartet, dient die Taste auch als Auslösetaste. Durch die Positionierung und da es nur eine Einweg-Taste ist (kein Auslösen des Autofokus wenn die Taste nur halb gedrückt wird), ist sie für diese Funktion aber unbrauchbar.

Fazit

Das Prada Phone ist besser als man vermuten würde, dennoch ist der UVP von 700 Euro (Preisvergleichsportal ab 534 Euro, ab 0 Euro bei Drei) relativ hoch. Denn während die Leistung in Ordnung geht, muss um diesen Preis definitiv die unschöne Plastik-Rückseite kritisiert werden, die vielleicht zu einem Kik-Handy, aber nicht zu einem Prada-Smartphone passt.

Wer mit der billigen Rückseite leben kann, bekommt mit dem Prada Phone ein sehr gutes Android-Handy, dessen Display strahlendem Sonnenschein trotzt und das durch die stylishe Oberfläche positiv auffällt. Alternativen sind das weniger stylishe aber günstigere Samsung Galaxy SII (ab 430 Euro) und das HTC Sensation (ab 370 Euro).