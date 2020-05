Lidl bringt limitierten Aktionstarif zum Kampfpreis

Ende Juni feiert Lidl sein einjähriges Bestehen als virtueller Mobilfunker im Netz von Drei. Zu diesem Anlass wird der limitierte “Connect Black”-Tarif um 8,90 Euro pro Monat angeboten.

Zum Paket gehören 1.900 Freiminuten/SMS und 19 GB Datenvolumen bei bis zu 100 Mbit/s Geschwindigkeit. Innerhalb der EU sind 4,3 GB der Freimenge an Daten nutzbar, wie es von Lidl gegenüber der futurezone heißt.

Kostenloser Wechsel

Auch Bestandskunden können einen kostenlosen Tarifwechsel im Self Care oder via Serviceline durchführen, wie es in einer Presseaussendung heißt. Die Aktion ist limitiert und gilt von 1. Juni bis 5. Juli 2020. Einmal auf das Angebot gewechselt, sei er ein “Tarif-Leben” lang gültig, wie es heißt.

Damit unterbietet Lidl Connect die aktuellen Tarife der Diskont-Konkurrenz recht deutlich. Bei Hot bekommt man aktuell 1000 Minuten/SMS und 10 GB um 9,90, Spusu bietet 15 GB und 500 Minuten/SMS um 9,90 an.