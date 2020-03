Lime bringt neues E-Scooter-Modell nach Wien

Lime erneuert seine Flotte an E-Scootern in Wien. Das gab das Unternehmen am Montag per Presseaussendung bekannt. Das neue Modell hört auf die Bezeichnung Lime-S Gen-3 und verfügt über ein ein breites, rutschsicheres Trittbrett, einen stabilen und griffigen Lenker sowie breite, große Reifen und ein besonders helles Licht, wie es heißt.

Die Elektro-Tretroller verfügen außerdem über eine gesteigerte Reichweite von 50 Kilometer, ein Farbdisplay sowie verbesserter GPS-Fähigkeit. Die bestehenden Scooter sollen in den nächsten Wochen durch das neue Modell ersetzt werden.