Livestream: Boom stellt heute Überschallflieger vor

Das US-Start-up Boom Supersonic will die kommerzielle Überschallluftfahrt wiederbeleben und mit seinem Überschall-Jet Overture die Nachfolge der Concorde antreten.

Heute Abend um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (10 a.m. PST) will das Unternehmen aus Colorado/Denver den Prototypen des Fliegers präsentieren, berichtet CNet. Die Präsentation kann via Livestream mitverfolgt werden.