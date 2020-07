Nachfolger der legendären Concorde wird im Oktober präsentiert

"Wenn wir doppelt so schnell fliegen können, wird die Welt halb so klein und verwandelt weit entfernte Länder in vertraute Nachbarn": So lautet das Mission-Statement von Boom Supersonic. In diesem Sinne will as US-Start-up am 7. Oktober einen ersten Prototypen präsentieren, dessen Serienversion der legendären Concorde nachfolgen soll.

Der Prototyp mit der Bezeichnung XB-1 ist eine verkleinerte Version des angekündigten Serienmodells. Der "Baby Boom" soll eine Geschwindigkeit von Mach 2,2 oder 2.720 km/h erreichen können. Seine Reichweite soll 1.900 Kilometer betragen. Während der Prototyp noch im Herbst präsentiert wird, soll ein Jungfernflug allerdings erst 2021 stattfinden.