Bis zu sieben Mal soviel Treibstoff: Überschall-Jets mit übermäßiger Klimabelastung

Die drei Luftfahrt-Start-ups Aerion, Boom und Spike arbeiten an der Entwicklung neuer Überschall-Jets, die mehr als die doppelte Schallgeschwindigkeit fliegen können. Der Luftfahrtriese Boeing will in den nächsten zwanzig Jahren ein Hyperschall-Flugzeug entwickeln, dass an die 6200 km/h fliegen kann. Eine wesentliche Zeitersparnis auf Flugreisen soll sich daraus ergeben.