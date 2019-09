Liveticker: Huawei präsentiert Mate 30 ohne Google-Apps

Über kaum eine Smartphone-Präsentation wurde im Vorfeld so viel berichtet wie über das Huawei Mate 30. Und zwar weniger über das Gerät selbst, sondern mehr über den Handelskrieg zwischen den USA und China, der sich aktuell an einem Smartphone entlädt.

Es bleibt jedenfalls spannend bis zum Schluss: Erst beim Event wird Klarheit geschaffen, in welcher Form das Huawei Mate 30 und das Huawei Mate 30 Pro auf den Markt kommen werden - falls überhaupt jemals verkauft werden. Gerüchten zufolge könnten die beiden Smartphone vorerst in Europa gar nicht in den Handel kommen.

Liveticker und Livestream

Neben den beiden Spitzengeräten könnte Huawei noch eine Smartwatch, ein Fitness-Armband, ein TV-Gerät sowie ein Tablet präsentieren.

Das Event startet jedenfalls um 14:00 Uhr - wir tickern live dazu. Die Präsentation wird auch im Livestream übertragen.