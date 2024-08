Maus mit kostenflichtigem Abo: Logitech rudert zurück

Vor Kurzem sorgte ein Interview mit der Logitech-Chefin Hanneke Faber für Aufsehen. Darin berichtet sie von einer "Forever Mouse", die ihr im Logitech-Entwicklungscenter präsentiert wurde. Diese Maus solle ewig halten und konstant Updates bekommen - das allerdings für ein kostenpflichtiges Abo.

Die Reaktionen der potenziellen Kundschaft darauf waren eher verhalten. In der Technology-Subreddit finden sich Tausende Kommentare, die mit der Idee eher hart ins Gericht gehen. "Ich würde lieber einfach meinen Kopf auf die Tastatur schlagen, danke", ist noch eines der zurückhaltendsten Beispiele. Grundsätzlich werfen Nutzerinnen und Nutzer die Frage auf, welche Software-Updates man für eine Maus überhaupt brauchen könnte, die den Preis rechtfertigen.

"Keine Pläne"

Nun rudert Logitech zurück. In einem Statement, das der futurezone am Montag übermittelt wurde, heißt es: "Es gibt keine Pläne für eine Abo-Maus. Die erwähnte 'Forever Mouse' ist kein tatsächliches Produkt, sondern lediglich ein Einblick in provokative interne Überlegungen zu zukünftigen Möglichkeiten für nachhaltigere Consumer Electronics."

Es wäre denkbar, dass Faber die "Forever Mouse" sozusagen herausgerutscht ist. Unwahrscheinlicher, aber ebenfalls möglich ist, dass sie das Konzept bewusst verraten hat, um die öffentlichen Reaktionen auszutesten. Mit einer derart starken Reaktion - alleine auf Reddit hat das Interview über 12.000 Upvotes - hat man aber in dem Fall wohl nicht gerechnet.

