Neue Logitech-Maus soll mit kostenpflichtigem Abo kommen

Logitech arbeitet offenbar an einer "Forever Mouse", die man gegen eine regelmäßige Gebühr "ewig" verwenden kann.

Die seit Ende 2023 im Amt befindliche Logitech-Chefin Hanneke Faber hat im jüngsten Decoder-Podcast von The Verge über das Unternehmen und kommende Entwicklungen gesprochen.

Das Logitech-Entwicklungscenter in Irland arbeitet etwa an einer Maus, die “ewig” halten soll, Faber spricht von einer "Forever Mouse". "Warum sollte ich meine Maus oder Tastatur wegwerfen, wenn sie qualitativ hochwertig ist?", fragt Faber etwa.

Die “Forever Mouse” soll etwas schwerer als eine konventionelle Maus sein und konstant Updates bekommen. Logitech sei "nicht mehr weit" von einer solchen Entwicklung weg, sagt Faber. Gleichzeitig gesteht sie aber ein, dass das Geschäftsmodell eines solchen Produkts eine Herausforderung sei.

Abo-Modell für Maus

Auf die Frage, ob sie sich ein Abo-Modell für eine solche Maus vorstellen könne, sagt sie "möglicherweise". Für den Abo-Preis bekomme man Software-Updates und müsse sich “nie wieder darum sorgen”, sagt Faber und verweist darauf, dass es bei Videokonferenz-Services des Unternehmens nicht anders sei.

Tatsächlich sind Abo-Modelle für Hardware heutzutage nichts völlig Neues. In der Regel bekommt man dafür aber auch zusätzliche Services, wie etwa Cloud-Speicher für vernetzte Überwachungskameras. Einen Abo-Preis einzig und allein dafür zu verlangen, dass man ein gekauftes Produkt verwenden kann, ist unter Konsumentinnen und Konsumenten umstritten. Faber geht nicht weiter darauf ein, wie genau ein mögliches Maus-Abo aussehen könnte.

An anderer Stelle in dem Interview spricht Faber noch darüber, wie KI-Funktionen in Logitech-Produkte integriert werden. Zudem spricht sie über die künftige Ausrichtung des Unternehmens, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit.

