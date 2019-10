Magenta erhöht Internettarife für Bestandskunden

In einer Stellungnahme verweist Magenta darauf, dass die Preiserhöhungen den Investitionen in das Netz geschuldet seien. Bis 2021 werde man eine Milliarde Euro investieren, um eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur in Österreich zu gewährleisten.

Plus 50 Prozent Datennutzung

"Es ist erforderlich, die Entgelte auf Grund allgemeiner Preissteigerungen und des stetig steigenden Datenvolumens anzupassen. Die Datennutzung im Glasfaserkabelnetz von Magenta hat sich im vergangenen Jahr um fast 50 Prozent erhöht. Unser Fokus liegt dabei weiterhin darauf, unsere Leistungen zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten", teilte Magenta auf futurezone-Anfrage mit.