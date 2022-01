Magenta Internet-Einsteigertarif wird teurer und schneller

Wer sich derzeit einen Magenta-Festnetzanschluss zulegt, muss mindestens 32 Euro monatlich zahlen. Dafür bekommt man 100 Mbit/s Download und 20 Mbit/s Upload . Zuvor war der günstigste Tarif mit 25 Euro im Monat veranschlagt (40 Mbit/s down - 8 Mbit/s up). Der Tarif "gigakraft 75" für 30 Euro monatlich (75 Mbit/s down - 15 Mbit/s up) wurde gestrichen.

Höhere Bandbreiten-Tarife nun günstiger

Günstiger sind durch die Umstellung die Tarife "gigakraft 500" und "gigakraft 1000" geworden. Der Tarif mit 500 Mbit/s down und 50 Mbit/s up kostet nun 49 Euro im Monat - zuvor waren es 60 Euro. Der Tarif mit 1.000 Mbit/s down und 50 Mbit/s up kostet nun 80 Euro monatlich - zuvor waren es 100 Euro.

"Mit diesen Maßnahmen reagiert Magenta Telekom auf das Kaufverhalten und die Bedürfnisse von Konsument*innen. In den letzten Jahren wurde ein zunehmender Bedarf an höheren Internet-Geschwindigkeiten beobachtet", heißt es in einer Aussendung von Magenta.

Keine Änderung für Bestandskund*innen

Für Bestandskund*innen ändert sich durch die Tarifumstellung nichts, wie Magenta gegenüber der futurezone bestätigt. Erhältlich sind die neuen Tarife nur im Zuge einer Neuanmeldung oder Vertragsverlängerung.