Magentas 5G-Netz mit Samsung Galaxy S10 5G ausprobiert

2020 im Zeichen von 5G

Der 5G-Ausbau in Österreich schreitet jedenfalls voran. Erst Anfang des Monats hat Magenta Telekom bekannt gegeben, die 5G-Standorte bis Ende 2019 zu verdoppeln. "Bis Jahresende werden 58 5G-Antennen in 31 5G-Gemeinden von Magenta Telekom in Betrieb sein", heißt es in einer Aussendung. 2020 werde der Ausbau weiter voranschreiten.

Das kommende Jahr werde sowohl bei Samsung als auch bei Magenta im Zeichen von 5G stehen. Der Smartphone-Hersteller werde bei seinen kommenden Flaggschiff-Geräten den Schwerpunkt auf die neue Mobilfunkgeneration legen, sagte etwa Marvin Peters, der die Mobile-Sparte von Samsung Austria leitet.

Neben der neuen Modem-Architektur gebe es bei der Entwicklung von 5G-Smartphones vor allem Herausforderungen bei der Akku-Dauer und dem internen Speicherplatz, so Peters. Diese werde man allerdings mit den nächsten Spitzengeräten bewältigen. Voraussichtlich wird die neue S-Generation der Samsung-Galaxy-Smartphones im Februar präsentiert.