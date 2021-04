Mann fliegt auf Hoverboard durch die Stadt: Video ist echt

Seit Tagen kursiert ein Video in sozialen Netzwerken, in dem ein Mann auf einem Hoverboard über eine befahrene Autostraße fliegt. Bei der Person handelt es sich um Hunter Kowald, der eigenen Aussagen zufolge seit Jahren an der Entwicklung eines echten Hoverboard arbeitet. Auf seiner YouTube-Seite ist nicht nur der gesamte Clip der Straßenszene zu sehen, sondern auch ein Video in der Wüste, sowie ein Making-of.