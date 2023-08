Mann klebte sich 68 iPhones an Körper

Chinesischen Zöllner*innen ist ein eher kurioser Fang gelungen. Ihnen fiel ein Mann auf, der nach Zhuhai in der Provinz Guangdong reisen wollte. Er wählte dabei den Ausgang, wonach er keine zollpflichtigen Waren zu deklarieren habe. Dennoch kam es zu einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht weniger als 68 iPhones am Körper kleben hat. Das berichtet das taiwanesische Nachrichtenportal cnBeta.

Zhuhai liegt an der Grenze zur Sonderverwaltungszone Macau und nicht unweit von Hongkong. Es kommt immer wieder vor, dass von dort Elektrogeräte nach Festland-China geschmuggelt werden.

Details unklar

Woher die geschmuggelten iPhones stammen, war vorerst noch unklar. Lange Zeit war es so, dass Apple-Produkte in China aufgrund von Einfuhrzöllen deutlich teurer als im Ausland waren. Derzeit ist das aber nicht der Fall, so wird das iPhone 14 in dem Land ab 6.000 Yuan verkauft, was in etwa 764 Euro entspricht. Das ist weniger als die 6.899 Hongkong Dollar (807 Euro), die das iPhone 14 in der angrenzenden Sonderverwaltungszone kostet.

Es könnte natürlich auch sein, dass es sich bei den iPhones um ältere, gebrauchte oder vielleicht sogar gestohlene Modelle handelt. So könnten sie günstig eingekauft und für den Weiterverkauf in Festland-China vorgesehen gewesen sein.