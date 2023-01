Automatisiertes Fahren: Mercedes-Benz darf Stufe 3 in USA einführen

Der deutsche Autobauer hat die behördliche Genehmigung bekommen, SAE Level 3 in Nevada anzubieten.

Der deutsche Autohersteller Mercedes-Benz hat im US-Bundesstaat Nevada die Genehmigung bekommen, seine Wagen mit hochautomatisiertem Fahrsystem einführen zu können. Mercedes-Benz teilte mit, die lokale Automobilbehörde (DMV) habe den Antrag auf Zulassung genehmigt und das Unternehmen werde innerhalb der kommenden zwei Wochen die ausstehende Selbstzertifizierung fertigstellen. Auch in Kalifornien werde man es 2023 anbieten.

Magnus Oestberg, der Leiter der Softwareabteilung von Mercedes, sagte gegenüber Reportern, das Unternehmen müsse in jedem US-Bundesstaat eine Genehmigung für das Level-3-Fahren bei den Aufsichtsbehörden einholen. Mercedes habe die Technologie, um begrenztes automatisiertes Fahren in allen US-Bundesstaaten anbieten zu können.

Konkurrenz

In Deutschland ist das Mercedes-System mit der Bezeichnung Drive Pilot bereits in Stufe 3 verfügbar. Andere Systeme am Markt, wie etwa Teslas Autopilot oder General Motors Super Cruise sind für SAE Level 2 zertifiziert.