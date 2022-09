Mercedes präsentiert elektrischen Luxus-SUV

Mercedes Benz hat seinen neuen EQS SUV vorgestellt. Das Design orientiert sich an der EQS Limousine, ist aber 20 Zentimeter höher. Er hat 2 Elektromotoren und soll damit genug Leistung für die Fahrt im leichten Gelände liefern.

Der SUV soll in 3 Ausführungen kommen:

Der EQS 450+ mit Hinterradantrieb, einer Leistung von 265 kW und einem Drehmoment von 586 Nm soll eine Reichweite von maximal 639 km (WLTP) haben.

mit Hinterradantrieb, einer Leistung von und einem Drehmoment von soll eine Reichweite von maximal (WLTP) haben. Der EQS 4MATIC mit Allradantrieb hat eine Leistung von 256 kW , einen Drehmoment von 800 Nm und eine Reichweite von maximal 601 km (WLTP).

mit Allradantrieb hat eine Leistung von , einen Drehmoment von und eine Reichweite von maximal (WLTP). Der 580 EQS 4MATIC mit Allradantrieb hat eine Leistung von 400 kW, einen Drehmoment von 858 Nm und eine Reichweite von maximal 594 km (WLTP).

80 Prozent Reichweite in 31 Minuten

Der 450+ kann bei Gleichstrom in 15 Minuten genug geladen werden, um weitere 250 km zu fahren. In 31 Minuten soll der an Schnellladestationen auf 80 Prozent geladen werden können. Angaben für die 4MATIC-Modelle gibt es noch nicht.

Im Innenraum ist der MBUX-Hyperscreen verbaut, der aus 3 OLED-Displays besteht. Wie schon bei der Limousine findet man auf der Beifahrerseite ein 12,3-Zoll Display. Ob es sich dabei ebenfalls um ein Samsung Galaxy Tab S8.4 von 2014 handelt, wie bei der Limousine, ist noch unklar (mehr dazu hier).

Schutz für unaufmerksame Fahrer*innen

Ein cleveres Feature ist, dass das Beifahrerdisplay erkennen soll, ob der oder die Fahrer*in darauf schaut. Schaut sich die Person auf dem Beifahrersitz einen Film an, werden die Blickrichtungen gescannt. Blickt der/die Fahrer*in darauf, wie die Anzeige unscharf, bis man sich wieder auf die Straße konzentriert.

Ein HEPA-Filter soll wie in der Limousine auch im SUV für eine bessere Luftqualität sorgen. Er hält Feinstaub, Pollen, Bakterien und andere Stoffe aus dem Innenraum des Autos fern. Zudem sollen unangenehme Gerüche reduziert werden.

Preis

Der EQS 450+ wird ab 110.658 Euro angeboten, der 450 4MATIC ab 114.466 Euro und der 580 4MATIC hat einen Basispreis von 135.291 Euro. Der SUV ist ab sofort vorbestellbar.