So viel kostet der elektrische Mercedes EQS in Österreich

Mercedes hat den Verkauf seiner vollelektrischen Luxuslimousine EQS, die serienmäßig im Metallic-Look und mit Lederausstattung kommt, gestartet. In Österreich kann der Wagen ab knapp 116.000 Euro in der Version mit Hinterrad-Antrieb (EQS 450+) und ab 140.100 Euro in der Allrad-Version (EQS 580 4MATIC) bestellt werden, teilte der Autobauer am Mittwoch mit . Der EQS ist der erste Mercedes-Benz, der eine Softwareaktualisierung über eine Funkschnittstelle als Over-the-Air-Update (OTA) ermöglicht.

Zu den wesentlichen Sonderausstattungen zählt unter anderem der Intelligent Park Pilot. Damit kann das E-Auto automatisiert und fahrerlos ein- und ausparken, sofern Parkhäuser mit der sogenannten AVP-Infrastruktur (Automated Valet Parking) ausgestattet sind.

OLED-Bildschirm für Beifahrer*innen hat eigenen Bedienbereich

Auch kommt der EQS mit einem sogenannten MBUX-Hyperscreen - eine aus 3 Displays bestehende gewölbte Bildschirmeinheit, die sich von A-Säule bis A-Säule fast durchzieht. Der 12,3 Zoll große OLED-Display für die/den Beifahrer/in verfügt dabei über einen eigenen Anzeige- und Bedienbereich.

Wie nun auch Tesla will Mercedes die Luftqualität im Fahrzeuginneren verbessern. Zum Einsatz kommt dafür der Energizing Air Control Plus auf Basis der HEPA-Technologie (High Efficiency Particulate Air). Der hocheffiziente Filter entzieht der Luft unter anderem Feinstaub, Pollen, Baktereien und andere Stoffe. Dank der Aktivkohlebeschichtung werden zudem Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Gerüche reduziert.