Neuer Mercedes-Benz-Roadster hat beweglichen Touchscreen

Der Touchscreen kann so eingestellt werden, dass die Sonneneinstrahlung nicht gespiegelt wird.

Der neue 2022 AMG SL Mercedes-Benz-Roadster ist mit einem beweglichen 11,9-Zoll-Touchscreen ausgestattet, wie ein erster Einblick in den Innenraum offenbart. Dieser ist in der Mittelkonsole verbaut und kann elektrisch auf- und zugeklappt werden. Damit soll vermieden werden, dass der Fahrer durch die Spiegelung des Sonnenlichts geblendet wird.

Das Kabriolett verfügt auch über einen hochauflösenden 12,3-Zoll-LCD-Bildschirm hinter dem Lenkrad, der als in ein dreidimensionales Visier integriert ist. Auch der ist so verbaut, dass eine Blendung verhindert wird, wie The Verge berichtet.