Mercedes kündigt elektrischen Minivan EQT an

Am 10. Mai will der Autohersteller seine neue T-Klasse vorstellen, die vor allem Familien ansprechen soll

Wenige Tage nach der offiziellen Präsentation des EQS kündigt Mercedes an, am 10. Mai einen ersten Ausblick auf sein kommendes Modell EQT zu geben. Dabei soll es sich um ein Konzeptfahrzeug haben, das im Small-Van-Segment eingeordnet wird. Es soll also kleiner sein als der elektrische EQV, aber immer noch viel Platz im Innenraum bieten und somit vor allem Familien mit Kindern ansprechen.

Seriennah

Obwohl zunächst nur als Konzept vorgestellt, soll der EQT in einer sehr ähnlichen Form tatsächlich realisiert werden. Wie aus dem Teaser-Text von Mercedes hervorgeht, soll zunächst eine elektrische Variante der T-Klasse präsentiert werden. Das klingt ganz so, als ob es die neue Kategorie auch mit anderen Antriebsvarianten geben wird.