Biowaffen-Abwehrfilter wird im Tesla Model Y Standard

Der Biowaffen-Abwehrfilter von Tesla wird im Model Y zum Standard. Der Filter basiert auf die bekannte HEPA-Technologie (High Efficiency Particulate Air), bei der theoretisch 99,97 Prozent Staub, Pollen, Bakterien und andere Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikrometer aus der Luft entfernt werden.

Der hocheffiziente Luftfilter wird häufig in Krankenhäusern eingesetzt, um dort für saubere Luft zu sorgen. Er ist besonders für Menschen geeignet, die in Gebieten mit einer hoher Luftverschmutzung wohnen oder an starken Allergien leiden.

Kleine Partikel aus der Luft entsorgt

Ob der Tesla-Filter aber auch tatsächlich biologische Waffen, also Krankheitserreger oder Giftstoffe, aus der Luft entfernt, ist unklar. Denn im Rahmen der Filter-Tests wurde laut CNET lediglich die Luftverschmutzung untersucht - konkret Partikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind. Das Testszenario entsprach dabei etwa 20 Mal der Luftverschmutzungs-Konzentration in Peking.

2 Minuten nach dem Einschalten des Filters waren die Partikel im Fahrzeug trotz stark verschmutzter Umgebung kaum mehr nachweisbar. Lediglich das Model Y wird mit dem Biowaffen-Abwehrfilter versorgt - für das Model 3 ist das System zu groß.